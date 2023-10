Primăria municipiului Bălți Vă invită la expo-târgul produselor apicole

19:20

Pe 28 septembrie 2023, în cadrul CITT ,,Nortek”, a avut loc Forumul „Digital Innovation Hub of Moldova perfect recipe for Digital Transformation in regions”, destinat APL-urilor din Nordul Republicii Moldova, unde companiile din cadrul DIH of Moldova, membre ACETI, au prezentat soluții inteligente pentru a fi implementate în cadrul localităților din Republica Moldova pentru confortul și beneficiul... Read More →