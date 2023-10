Chișinăul anunță demararea controlului comun cu Ucraina în punctul de trecere feroviar „Novosaviţkoe – Cuciurgan”

22:30

Șeful Procuraturii Anticorupție, Veronica Dragalin a fost întrebată dacă instituția pe care o conduce se implică sau nu prea mult în viața partidelor politice sau există și alte priorități pentru procurori. Dragalin spune că Procuratura Anticorupție are și va avea în vizor partidele politice, mai ales în campania electorală, atunci când se intensifică fluxurile financiare. ... Partidele politice sub lupa Procuraturii Anticorupție – Dragalin promite că nu va fi selectivă și va aplica legea în mod egal indifirent de formațiunile politice The post Partidele politice sub lupa Procuraturii Anticorupție – Dragalin promite că nu va fi selectivă și va aplica legea în mod egal indifirent de formațiunile politice appeared first on Politik.