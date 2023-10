Cum se vând lemnele de foc în acest an: mulți cumpărători, stocuri mici și prețuri mai mari

Persoanele care vor să cumpere lemne de foc din fondul forestier al agenției de stat „Moldsilva” trebuie să se adreseze la cel mai apropiat ocol silvic, și nu la primărie, ca anul trecut. Dacă ocolul nu are lemne, solicitantul va scrie o cerere în care va indica tipul de lemne și cantitatea pe care vrea s-o achiziționeze și va lăsa datele de contact pentru a fi anunțat când vor apărea. Astfel, repartizarea lemnelor are loc după principiul „primul venit, primul servit”. Directorul adjunct al Agen...

