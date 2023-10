Privați de carnet de conducere și… din nou la volan. Patru polițiști, investigați pentru că introduceau date fictive în baza de date

14:30

Platforma Demnitate și Adevăr (DA) este deschisă spre colaborare cu alte partide de dreapta pentru a salva parcursul european al Republicii Moldova spre integrarea în Uniunea Europeană. În cadrul unei conferințe de presă din 12 octombrie, liderul Platformei DA Dinu Plîngău a făcut apel la unitate și a declarat că formațiunea pe care o conduce […] The post Plîngău cheamă partidele de dreapta să salveze cursul european al Moldovei: „Să coordonăm anumite mesaje în această campanie electorală” appeared first on NewsMaker.