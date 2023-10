Un moldovean, rănit în conflictul din Israel: Mergeam pe bicicletă când a căzut o rachetă

10:20

Sute de companii IT sunt înregistrate anual în Moldova, ceea ce face ca sectorul tehnologiei informației să aibă cea mai rapidă creștere. Ponderea IT în economia Republicii Moldova a ajuns la 5% în 2022. Un rol important în acest boom, care nu mai contenește, îl au studiourile de dezvoltare a jocurilor pe calculator, despre care, […] „Am ajuns în top 10 pe iOS în SUA". Cum funcționează industria jocurilor pe calculator în Moldova