​UN BĂRBAT A MURIT ÎNTR-UN ACCIDENT RUTIER ÎN RAIONUL TELENEŞTI

Infotag, 13 octombrie 2023 14:00

​UN BĂRBAT A MURIT ÎNTR-UN ACCIDENT RUTIER ÎN RAIONUL TELENEŞTI

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