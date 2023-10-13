BUNDESTAGUL GERMANIEI A DISCUTAT ASPECTE DE SPRIJINIRE A REPUBLICII MOLDOVA, DAR N-A ADOPTAT O REZOLUŢIE
Infotag, 13 octombrie 2023 14:00
BUNDESTAGUL GERMANIEI A DISCUTAT ASPECTE DE SPRIJINIRE A REPUBLICII MOLDOVA, DAR N-A ADOPTAT O REZOLUŢIE
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