Candidat la șefia capitalei, Lilian Carp: „Oamenii vor un oraș care oferă condiții de a trăi bine, în siguranță și confort”

Vladimir Putin va merge, săptămâna viitoare, într-o vizită oficială în China pentru a participa la o nouă ediție a summit-ului Belt and Road, a confirmat, miercuri, unul dintre consilierii săi, scrie Digi24. Iuri Ușakov, consilierul pentru politică externă de la Kremlin, a spus că vizita lui Putin în China este planificată