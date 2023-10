Precizări privind zborul charter Tel Aviv-Chișinău

14:50

Meteorologii au emis cod galben de înghețuri. Avertizarea este valabilă în perioada 9-11 octombrie pe parcursul nopții și în orele matinale, transmite IPN. Serviciul Hidrometeorologic de Stat precizează că temperaturile la suprafața solului pot ajunge între -1..-5 grade Celsius, iar în aer, în anumite zone, vor fi între -1..-2 grade...