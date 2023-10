Accident grav la Telenești: Un pieton a murit

15:10

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, va efectua joi o vizită în Republica Moldova. La Chișinău, oficiala are programate întrevederi cu președinta Maia Sandu și cu premierul Dorin Recean. Administrația prezidențială precizează că vizita președintei Comisiei Europene va presupune și o trecere în revistă a progresului Republicii Moldova în …