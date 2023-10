Alegeri prezidențiale: Ceban l-a depășit pe Dodon în intenția de vot a moldovenilor. Sondaj

08:40

Premierul Dorin Recean susține că țara noastră știe cum să facă față provocărilor de securitate fără precedent. Potrivit oficialului moldovean, două cele mai mari amenințări la adresa securității naționale sunt: politica agresivă dusă de Federația Rusă împotriva țării noastre și împotriva păcii în general și corupția înrădăcinată în Moldova. În acest sens, prim-ministrul a menționat