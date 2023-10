Avionul cu moldoveni, blocat în Tel Aviv, a primit autorizație de zbor. Șor: Cursa a fost programată pentru 13 octombrie

21:20

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a comentat ultima decizie a Curții Constituționale a Moldovei (CCM) prin care a dat undă verde echipei lui Șor să participe la alegeri, precum și modificările operate de Parlament ulterior prin care au fost introduse restricții pentru unii membri ai fostului partid politic. Șefa statului susține că guvernarea trebuie să […] The post Maia Sandu, despre modificările la Codul electoral, care interzic unor membri ai echipei lui Șor să candideze la alegeri: „Trebuie să fim duri” appeared first on NewsMaker.