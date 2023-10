R. Moldova va beneficia din partea UE de un pachet de sprijin de 105 milioane de euro

10:50

Naționala de tineret a Moldovei va disputa în luna octombrie două meciuri din cadrul calificările pentru Campionatul European de tineret din anul 2025. Tricolorii mici vor juca în deplasare cu Suedia, pe 13 octombrie, apoi pe teren propriu, cu Macedonia de Nord, pe 17 octombrie, notează moldfootball.com. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. La națională a … The post Un adolescent moldovean care joacă pentru FC Barcelona, convocat la selecționata de tineret a R. Moldova first appeared on ZUGO. Articolul Un adolescent moldovean care joacă pentru FC Barcelona, convocat la selecționata de tineret a R. Moldova apare prima dată în ZUGO.