Germania ”ajută” la prăbușirea unui gigant din Rusia: Lovitură pentru Putin, care pierde din putere

08:00

Guvernul german şi-a redus estimarea de creştere a economiei, avertizând că PIB-ul ţării se va contracta cu 0,4% în acest an, admiţând în acelaşi timp că trebuie să facă faţă unor „provocări structurale majore“, printre care o penurie „disperată“ de forţă de muncă, scrie Financial Times. Robert Habeck, ministrul economiei şi vicecancelar, a dat vina […] Articolul Germania recunoaşte: are nevoie disperată de imigranţi pentru a-şi vindeca economia apare prima dată în Bani.md.