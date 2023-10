Chișinăul este frumos oricînd, pe orice vreme: "Dimineața în parcul Valea Morilor"

03:30

În largul coastei Noii Zeelande, sub fundul Oceanului Pacific, geologii au descoperit un rezervor de apă. Datorită apelor subterane, în Noua Zeelandă are loc un cutremur "lent".Oamenii de știință susțin că presiunea apelor subterane micșorează stresul tectonic și împiedică producerea unui cutremur major.Rezervorul de apă este situat la o adîncime de 3,2 km sub fundul Oceanului Pacific,