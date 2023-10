12:40

Subiectul decuplării regiunii transnistrene în procesul aderării RM la UE a fost adus pe tapet în perioada în care Chișinăul are șanse tot mai mari să obțină accesul la deschiderea negocierilor de aderare la UE. Mai mulți politicieni și experți se întreabă ce se va întâmpla cu regiunea transnistreană dacă va fi ea parte la ... Este posibilă sau nu o eventuală decuplare a regiunii transnistrene de procesul de aderare a Moldovei la UE – Ce spune vicepremierul Oleg Serebrian The post Este posibilă sau nu o eventuală decuplare a regiunii transnistrene de procesul de aderare a Moldovei la UE – Ce spune vicepremierul Oleg Serebrian appeared first on Politik.