BREAKING NEWS! Cererea pentru autorizarea unui zbor neregulat se examinează în 48 ore

09:20

Demisia lui Iulian Rusu de la șefia Centrului Național Anticorupție (CNA) este rezultatul unei lupte între clanuri, iar plecarea acestuia din funcție are un singur scop – de a propulsa în fotoliul lăsat liber o persoană docilă guvernării. Declarația a fost făcută de deputatul socialist Grigore Novac, conform tv8.md. „Este o luptă între clanuri, iar […]