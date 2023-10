Moldovean, deținut ilegal în Transnistria, de mai bine de trei ani. Guvernul: „Neglijarea continuă a apelurilor Chișinăului trezește îngrijorări”

16:40

Republica Moldova va primi asistență financiară, sub formă de împrumut, de la Agenția Franceză pentru Dezvoltare (AFD). Banii, 40 de milioane de euro, vor merge în sectorul energetic. Guvernul a aprobat pe 11 octombrie semnarea Acordului de facilitate de credit dintre Republica Moldova și AFD. Acordul, potrivit autorităților, prevede contractarea unui împrumut în sumă de […] The post Investim ca să economisim. Guvernul împrumută €40 mln din Franța pentru eficiența energetică și energia regenerabilă appeared first on NewsMaker.