PAS va avea un nou deputat în Parlament. CEC a inițiat procedura de validare a mandatului

Președintele R. Moldova, Maia Sandu, și-a exprimat speranța că proiectul Strategiei securității naționale va fi discutată și pusă la vot în Parlament, până la sfârșitul acestui an. De asemenea, ea a spus că asupra acestuia a muncit circa un an alături de mai mulți experți, parteneri de dezvoltare și reprezentanți ai societății civile. „Acest proiect a fost elaborat timp de 1 an de zile împreună cu instituțiile statului, cu societatea civilă, cu experții si partenerii de dezvoltare, și a venit mo...