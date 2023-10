Candidatul la funcția de primar general, Lilian Carp: „Îmi doresc un Chișinău care să aibă o șansă pentru dezvoltare.”

09:20

Un cetățean al Republicii Moldova, în vârstă de 35 de ani, a murit în războiul din Israel declanșat de atacul Hamas. Anunțul a fost făcut de Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene.