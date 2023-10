Oficial: Doar 1% din romii din Moldova au studii superioare. Cum guvernul își propune să-i stimuleze să termine universitatea

15:10

Primarul de Chișinău Ion Ceban, suspendat în perioada campaniei electorale, s-a arătat nemulțumit de faptul că în cursa electorală pentru șefia Primăriei Chișinău s-a înregistrat un număr mare de candidați. Ceban, care concurează pentru încă un mandat de primar al capitalei, a declarat că s-au înscris atâția candidați pentru că fiecare „trebuie să rupă câte […]