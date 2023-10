Ion Sula: Alegerile din Chișinău nu sunt doar despre condiții decente de trai. Acestea mai au un rol extrem de important

15:10

Candidatul Platformei DA pentru șefia Primăriei Ialoveni, Liviu Vovc, spune că în alegerile locale generale nu merge singur, informează TRIBUNA. Liviu Vovc menționează că „știe ce are de făcut”. „În aceste alegeri eu nu merg de unul singur. Am alături o echipă dornică de a face schimbări. Suntem băștinași ai Ialoveniului, am copilărit și locuim […]