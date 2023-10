Autoritățile de la Chișinău pregătesc un coridor de evacuare pentru cetățenii moldoveni aflați în Israel și Fâșia Gaza  

20:30

Asociația Promo-LEX a prezentat cel de-al doilea Raport al Misiunii de Observare a alegerilor locale generale din 5 noiembrie 2023, în care constată tendințe îngrijorătoare care pot afecta atât organizarea și desfășurarea procesului electoral, cât și rezultatele scrutinului. Asfel, Promo-LEX constată cu îngrijorare un șir de aspecte problematice vizând adoptarea ultimelor restricții a dreptului de ... Promo-Lex: În condițiile în care CSE include membri ai Guvernului avem un precedent periculos de implicare a Executivului în alegeri, iar asta pune la îndoială legalitatea lor