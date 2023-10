Ungheni a sărbătorit Zilele Europene ale Patrimoniului cu evenimente deosebite

15:10

În minivacanța din august am mers pentru trei zile în inima Transilvaniei. Ne-am rezervat încă din primăvară trei zile să le petrecem în Cluj. Am fost încă prin 2010 sau 2012 ( nu mai țin minte cu exactitate) în acest oraș și atunci m-am îndrăgostit. În 2023 am revenit cu familia mea, atunci fusesem cu […]