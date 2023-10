Uzina Topaz, vândută în SECRET unei companii din Rusia. În spatele afacerii s-ar afla principalele filiere prin care Rusia își finanțează oamenii de la Chișinău

22:00

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, aflat marți în prima sa vizită la București, de la invazia Rusiei, a mulțumit României pentru sprijinul acordat, inclusiv pentru ajutorul militar. Întrebat care au fost cerințele în acest sens, el a spus că a cerut în principal sisteme de artilerie, dar că nu poate da detalii. La rândul său, Iohannis a dat asigurări că România va continua să sprijine Ucraina, inclusiv militar, „până la victorie”.Preşedintele Klaus Iohannis a discutat, marţi, cu omologul ucrainean, Volodimir Zelenski, aflat în vizită oficială la Bucureşti, despre protecţia drepturilor persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale din România şi Ucraina. Cei doi președinți au subliniat, în declarația semnată, marți, la Palatul Cotroceni, că însărcinează guvernele celor două țări să rezolve fără întârziere problema distincției artificiale dintre limba română și „limba moldovenească”.O ședință comună a celor două Guverne va avea loc în această lună, la Kiev. „Noi ne dorim ca cele două minorităţi, care sunt importante pentru noi amândoi, să aibă drepturi similare, în special ne referim aici, evident, la limba vorbită şi la educaţia primită în limba maternă. Şi noi ne dorim ca cele două minorităţi, care sunt importante pentru noi amândoi, să aibă drepturi similare, în special ne referim aici, evident, la limba vorbită şi la educaţia primită în limba maternă”, a afirmat Iohannis, la Palatul Cotroceni.„România ne-a ofrit sprijin militar și umanitar. România a ales Ucraina în cel mai dificil moment al istoriei noastre. Am discutat despre securitate în regiunea Mării Negre. Am vorbit de infrastructură, despre deschiderea unor punte de trecere noi la granița comună. Am vorbit și despre minoritățile naționale. În România vor fi antrenați piloții ucraineni și am discutat despre asta cu președintele României. Am discutat despre solicitările dvs. În România se cunoaște bine cât de periculos este terorismul rusesc, cât de periculoase sunt dronele și rachetele care atacă satele de lângă granița României. Se înmulțesc porturile de pe Dunăre care asigură necesitățile de alimente pentru alte țări. Va începe sa funcționeze un coridor pentru cereale prin Republica Moldova. Suntem convinși ca și Ucraina și Moldova vor deveni membre ale Uniunii Europene”, a declarat la Cotroceni președintele ucrainean Volodimir Zelenski.După întâlnirea cu Iohannis la București, Zelenski s-a referit și la „triunghiul de colaborare România - Ucraina - R. Moldova”, care ar urma să faciliteze exporturile de cereale.