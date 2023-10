Sexul: Beneficii pentru sănătate

12:20

Pungile de sub ochi sunt umflături ușoare sau umflături sub ochi. Acestea sunt frecvente pe măsură ce îmbătrânești și țesuturile din jurul ochilor slăbesc, inclusiv unii dintre mușchii care susțin pleoapele. Grăsimea care ajută la susținerea ochilor se poate deplasa apoi în pleoapele inferioare, determinând ca acestea să apară umflate. De asemenea, se poate acumula lichid sub ochi. Pungile de sub ochi sunt, de obicei, o preocupare cosmetică și rareori un semn al unei afecțiuni grave. Remediile la domiciliu, cum ar fi compresele reci, pot ajuta la îmbunătățirea aspectului lor. Pentru umflăturile persistente sau supărătoare de sub ochi, chirurgia pleoapelor poate fi o opțiune. Simptome Simptomele pungilor de sub ochi pot include: Umflături ușoare Piele lăsată sau flască Cearcăne întunecate Când trebuie să consultați un medic S-ar putea să nu vă placă felul în care arată, dar pungile de sub ochi sunt de obicei inofensive și nu necesită îngrijiri medicale. Consultați furnizorul de servicii medicale dacă afecțiunea cauzează probleme de vedere, iritații sau dureri de cap sau dacă este însoțită de erupții cutanate. Medicul va dori să excludă alte cauze posibile care pot contribui la umflături, cum ar fi boala tiroidiană, infecția, boala țesutului conjunctiv sau o alergie. Este posibil să fiți îndrumat către personalul medical specializat în ochi (oftalmolog), chirurgie plastică sau chirurgie plastică a ochilor (chirurg oculoplastic). Cauze Pungile de sub ochi sunt cauzate atunci când structurile tisulare și mușchii care vă susțin pleoapele slăbesc. Pielea poate începe să se lase, iar grăsimea care se află de obicei în jurul ochilor se poate muta în zona de sub ochi. De asemenea, spațiul de sub ochi poate aduna lichid, ceea ce face ca zona să pară umflată sau umflată. Mai mulți factori cauzează sau agravează acest efect, printre care: Îmbătrânirea Retenția de lichide, în special la trezire sau după o masă sărată Lipsa de somn Alergii Fumatul Genetică - pungile de sub ochi pot fi de familie Afecțiuni medicale, cum ar fi dermatită, dermatomiozită, boli renale și boli oculare tiroidiene Cuvinte cheie: pungile de sub ochi remedii cauze Sursa foto: indiatimes.com Sursa: www.mayoclinic.org