Maia Sandu despre portul Giurgiulești: Înainte ca să discutăm o investiție din partea României, trebuie să ne clarificăm cu toate litigiile acolo

Șeful Procuraturii Anticorupție, Veronica Dragalin, șeful Poliției Naționale, Viorel Cernăuțeanu, și directorul adjunct al CNA, Alexandr Pânzari, au venit cu detalii despre documentarea unei noi forme de spălare a banilor, realizată de exponenții unei grupări criminale pentru finanțarea partidelor politice. Potrivit oamenilor legii, noua formă de finanțare a partidelor politice constă în excluderea operării cu ...