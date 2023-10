Mai multe compensații pentru facturile de energie. Guvernul completează cu noi categorii de vulnerabilitate

09:40

Purtătorul de cuvânt principal al Forțelor de Apărare ale Israelului, contraamiralul Daniel Hagari, a declarat că armata a recâștigat controlul asupra graniței cu Gaza, după ce teroriștii Hamas au aruncat în aer secțiuni ale gardului de frontieră în timpul atacului de sâmbătă dimineața, transmite The Times of Israel, scrie G4Media.