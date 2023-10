Pași spre incluziunea socio-școlară a copiilor din centrele de plasament

17:20

În acest an, la punctele de colectare din Bălți, prețul miezului de nucă rămâne la fel ca și în sezonul trecut – între 25 și 70 de lei pentru un kilogram. Prețul nu este unul atractiv pentru cei care sperau să câștige un ban în plus. Comercianții susțin că roada din acest an este de […]