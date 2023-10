Valeriu Ostalep: Deținerea dublei cetățenii de către demnitarii de stat ridică mari semne de întrebare

08:10

În următoarele două săptămâni ar putea fi anunțat concursul pentru selectarea unui nou procuror general, a declarat ministra Justiției Veronica Mihailov-Moraru în cadrul emisiunii „La 360 de grade” de la Radio Moldova. După toate procedurile legale, cel puțin în lunile decembrie sau ianuarie anul viitor am putea avea un nou șef al Procuraturii Generale. „Urmează […] The post Urmează un nou concurs pentru selectarea unui nou procuror general appeared first on Omniapres.