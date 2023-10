Soția fostului deputat Sergiu Sîrbu candidează la șefia Primăriei Căușeni din partea unui partid afiliat lui Șor: „Cu voie și de nevoie”

13:10

Maib, cea mai mare bancă din Moldova, și Visa, unul dintre liderii mondiali în plățile digitale, anunță despre parteneriatul în cadrul inițiativei globale She's Next Empowered by Visa în Moldova. Programul este desfășurat de Visa la nivel internațional, scopul inițiativei fiind susținerea femeilor antreprenoare și dezvoltarea oportunităților pentru afacerile la feminin. În cadrul primei etape a inițiativei «She's Next Empowered by Visa în Moldova, desfășurate de Visa în parteneriat cu maib, […]