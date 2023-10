Фон дер Ляйен: визит в Кишинев

20:20

Joi maximele se vor incadra intre plus 20 si plus 25 de grade, noaptea se vor inregistra minime de pana la plus 5 grade. Meteorologii anunta cer variabil, fara precipitatii. Plus 23 de grade se vor atesta la Chisinau, noaptea vor fi plus 8, iar vantul sud-vestic va sufla cu rafale de pana la 9 km la ora. In localitatile nordice maximele se vor situa in jurul valorilor de plus 20, plus 21 de grade, in cele sudice acestea se vor situa inte plus 24 si plus 25 de grade, noaptea mercurul din termomere va cobori pana la plus 9, plus 10 grade.Sa urmarim prognoza meteo in Romania. Plus 26 de grade se vor atesta la Bucuresti si la Craiova, cerul va fi insorit. Plus 22 de grade se vor inregistra in orasele Cluj, Constanta si Brasov. 26 de grade vor fi la Timisoara.Sa urmărim prognozele meteorologilor in capitalele europene. Plus 29 de grade se vor inregistra la Lisabona, plus 28 la Madrid. Precipitatii sunt prognozate la Londra, la Amsterdam averse, cu plus 14 si plus 15 grade. Innorat va fi joi la Paris, vor fi 24 de grade. La Roma se vor atesta plus 29 de grade. Se prevede cer variabil la Viena, innorat Berlin. Insorit va fi la Atena, la Kiev innorat.