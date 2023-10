Suntem pe ultima sută de metri în implementarea recomandărilor Comisiei Europene, vicepremier

09:20

După alegerile locale, într-un format nou, cu primarii nou-aleși, urmează să fie implementată legea privind amalgamarea voluntară. O spune președintele comisiei parlamentare administrație publică și dezvoltare regională, Larisa Voloh. Potrivit deputatului PAS, metodologia amalgamării voluntare a fost aprobată, iar după alegerile locale generale din noiembrie urmează să înceapă acest proces,... The post Larisa Voloh: Cu primarii nou-aleși urmează să implementăm legea amalgamării voluntare appeared first on ALBASAT.