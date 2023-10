FOTO // Un pensionar a căzut în gol de la etajul 11 al unui bloc de locuit din capitală. Ce spune Poliția

13:20

Ministrul de Externe, Nicu Popescu, a efectuat o vizită de lucru la Bruxelles, în cadrul căreia a discutat cu mai mulți oficiali europeni despre ultimele evoluții în procesul de implementare a celor nouă recomandări emise de Comisia Europeană și progresele substanțiale realizate de R. Moldova în ultimul an. ”Suntem pe ultima sută de metri în implementarea celor nouă recomandări ale Comisiei Europene, iar în acest an am reușit să avem progrese substanțiale la mai multe capitole. Comunicăm regulat...