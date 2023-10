Renato Usatîi: Cea mai mare pretenție față de Maia Sandu este că ea vrea să ne supună pe toți

08:50

Datele statistice arată că mai bine de 25 de ani îi petrecem dormind și peste 14 cu ochii în ecrane, în fața televizorului sau pe internet. La polul opus, lăsăm lucrurile esențiale, în spate, cum sunt activitățile în familie sau sportul. Potrivit datelor World of Statistics, în medie, ne petrecem 26 de ani dormind, aproape