Președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen vine la Chișinău

Moldova Developer Conference (#MDC23) reprezintă un eveniment deosebit de semnificativ pentru specialiștii din domeniul tehnologiei informației și pentru industria IT locală în ansamblu. Acest eveniment nu doar adună la un loc profesioniști din diverse ramuri ale tehnologiei, ci și facilitează schimbul intensiv de cunoștințe și experiențe. Conferința oferă un cadru propice pentru inovare, unde participanții pot explora cele mai recente tendințe în tehnologie, pot lua parte la sesiuni interactive și workshop-uri […]