FOTOGRAFIA ZILEI: Tot mai aproape de nori…

Bucurie pentru copiii de la Grădinița Licurici din orașul Florești, unde s-a sărbătorit Toamna Aurie. Micuții au participat la primul lor iarmaroc. La eveniment au fost invitați părinții, iar copiii au recitat poezii, au dansat și au cântat. „Îmi place să cânt. Am cântat, am dansat și am participat într-un joc." „Eu am învățat […]