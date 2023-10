FLYONE a fost înregistrat cu succes ca operator IOSA în cadrul programului de Audit IATA pentru Siguranța Operațională

11:00

Forțele de Apărare Israeliene anunță că au fost găsite cadavrele a 1.500 de combatanți Hamas, scrie BBC. Corpurile neînsuflețite ar fi fost găsite, potrivit sursei citate, în Israel și în diferite zone ale Fâșiei Gaza. Purtătorul de cuvânt al Forțele de Apărare Israeliene, Richard Hecht, a mai menționat că evacuarea israelienilor din zonele din apropierea