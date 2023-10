Un moldovean de 35 de ani a murit în Israel. Lucra în apropierea zonei de conflict

09:00

Liderul cecen Ramzan Kadîrov a cerut comunității internaționale să oprească noua escaladare din Orientul Mijlociu, scrie Meduza. Kadîrov și-a exprimat sprijinul pentru Palestina, dar a menționat că este împotriva războiului din regiune. „Mă adresez liderilor țărilor musulmane – creați o coaliție și chemați-i pe cei pe care îi numiți prieteni, Europa și întregul Occident, să […]