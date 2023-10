Israelul pregătește operațiunea „Răzbunarea“. Pot israelienii să recucerească Fâșia Gaza?

07:30

Fostul lider de la Casa Albă, Donald Trump, s-a prezentat luni în fața unei instanțe din statul New York, unde el și afacerile deținute de familia sa urmează să fie judecate într-un dosar de fraudă, relatează Reuters. Trump este acuzat de procurorul general al statului New York Letitia James că a „umflat" valoarea activelor sale