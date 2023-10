Candidatul Partidului „Renaștere”, Vasile Bolea, propune soluții pentru dotarea spitalelor și susținerea cadrele medicale

16:00

UPDATE: Volodimir Zelenski: „Suntem recunoscători pentru solidaritatea Dvs. și menționăm faptul că România a ales să susțină Ucraina în cel mai dificil moment din istoria noastră. Am avut cu dl președinte niște tratative foarte eficiente. Am dat indicații echipelor noastre de a pregăti fundamentul unui parteneriat strategic dintre România și Ucraina. Am discutat despre securitatea în regiunea Mării Negre, despre susținerea „formulei păcii”, am vorbit despre infrastructură, despre deschiderea unor puncte de trecere noi la frontiera comună, am vorbit și despre minoritățile naționale. O decizie foarte importantă este pregătirea piloților ucraineni în România. Am discutat despre accelerarea pregătirii piloților”.