Alpinista Anna Guțu a decedat, lovită de o avalanșă în Tibet. Tânăra încerca să ajungă pe al 14-lea cel mai înalt munte de pe Pământ

În urmă cu doar două săptămâni, am pășit pentru prima dată în Timișoara, pregătită pentru o nouă etapă a vieții mele – studenția la Universitatea de Vest din Timișoara. Cu rucsacul plin cu entuziasm și cu ochii plini de curiozitate, m-am hotărât să nu fiu doar o simplă observatoare în acest oraș, ci să mă implic activ, să-l simt și să-l descopăr. Primul pas către integrarea mea în comunitatea timișoreană a fost decizia de a mă implica în activități de voluntariat, pentru a alunga sentimentele de tristețe și singurătate care încercau să încolțească în sufletul meu. Am ales să încep cu UVT Liberty Marathon, unul dintre cele mai importante evenimente sportive din Timișoara. Vă invit să aflați cum a decurs experiența mea.