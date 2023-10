Statul nu se grăbește să-i dea jumătate de milion de lei judecătorului Oleg Melniciuc – Va contesta la Curtea de Apel hotărârea privind achitarea prejudiciului

09:30

Importul grâului, porumbului și a semințelor de floarea-soarelui va fi permis în baza unei licențe, eliberate de o comisie constituită prin ordinul ministrului de resort în care vor intra reprezentanți ai ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, ministerului Dezvoltării Economice si Digitalizării, Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, precum si reprezentanți ai asociațiilor de profil. Decizia a ... Încă un act permisiv pentru mediu de afaceri – Se crează o comisie care va elibera licențe de import pentru mai multe produse agricole