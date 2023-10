VIDEO Scandal în jurul vizitei lui Zelenski în România, agitația lui Grosu pentru echipa PAS și victoriile Moldovei la robotică

21:00

Președinția a venit cu o reacție, după ce fostul șef al companiei ucrainene de stat, Naftogaz, Andrei Kobolev, cercetat penal de autoritățile ucrainene, a declarat că este consilierul președintei Maia Sandu. Instituția prezidențială a declarat pentru NM că Kobolev a oferit consultanță pro-bono autorităților de la Chișinău, însă în perioada în care acesta nu figura […]