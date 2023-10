Cutremur puternic raportat marți după-amiază. Ce magnitudine a avut

09:00

Cutia Neagră Plus a investigat activitatea platformei rusești Yandex Go, cu cea mai mare retea de taxi din Moldova, și a depistat că aceasta poate deveni un pericol real la adresa securității naționale. Yandex Go este cea mai utilizată platformă de taxi din Republica Moldova. Lansată în 2017, platforma rusească a reușit foarte rapid să … The post Investigație: Moldovenii ar putea fi spionați cu o celebră aplicație de taxi first appeared on ZUGO. Articolul Investigație: Moldovenii ar putea fi spionați cu o celebră aplicație de taxi apare prima dată în ZUGO.