ULTIMA ORĂ: La nici doi ani de mandat, directorul CNA, Iulian Rusu și-a dat demisia – Cine a făcut anunțul

17:10

Legislativul a examinat în lectură finală amendamentele la Codul Electoral după hotărârea Curții Constituționale. Modificările se referă la faptul că persoanele care, la data pronunțării hotărârii Curții Constituționale privind declararea neconstituționalității unui partid politic, dețineau calitatea de membru al organului executiv sau care ocupau funcții elective din partea partidului respectiv, nu vor putea fi alese ... Vot final în Parlament pe Codul Electoral – În ce condiții membrii partidului declarat neconstituțional pot candida la alegeri