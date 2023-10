FOTO Primul centru de justiție familială din Moldova. Maia Sandu: Victimele violenței domestice și sexuale vor fi ajutate, nu judecate

14:50

Pe 7 septembrie profesorul universitar Teodor Cârnaț anunța că va candida independent la funcția de primar al capitalei. Pe 9 octombrie, Teodor Cârnaț a spus că a renunțat la idee și nu a depus actele pentru a fi înregistrat în calitate de candidat pentru alegerile din capitală. Precizările au fost făcute de Teodor Cârnaț pentru […] The post Teodor Cârnaț s-a răzgândit și nu mai vrea să fie primar: „Sunt candidați serioși care pot câștiga din primul tur” appeared first on NewsMaker.