O tânără din Israel spune că a reușit să supraviețuiască atacului Hamas stând ascunsă timp de 7 ore sub cadavre

Un bărbat din New York este acuzat că ar fi urmărit o femeie timp de 4 ani, zburând cu un avion de mici dimensiuni deasupra casei sale, scrie The Guardian, citat de Digi24. Michael Arnold, în vârstă de 65 de ani, a respins acuzațiile și a fost lăsat în libertate cu …