Ministrul de Interne, Adrian Efros: Identificăm soluții pentru a majora salariile polițiștilor – Sunt vulnerabili la acte de corupție

09:10

Codul Electoral urmează să fie modificat prin decizia Comisiei pentru Situații Excepționale. Astfel, persoanele bănuite sau învinuite in dosarele penale legate de formațiunea declarată neconstituțională, nu vor avea dreptul să candideze la alegerile locale generale. Astăzi fost convocată ședința Comisiei pentru Situații Excepționale prin care au fost stabilite criterii de individualizare cu privire la persoanele ...