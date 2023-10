Când mergem la psiholog sau psihiatru? Ministerul Sănătății: peste 241 000 de moldoveni s-au adresat, cel puțin o dată, la centrele comunitare de sănătate mintală, în 2022

12:40

Israelul susține că a preluat controlul asupra tuturor orașelor din țară. Anunțul a fost făcut de purtătorul de cuvânt al Forțelor de Apărare israeliene, Daniel Hagari, în dimineața zilei de 9 octombrie, potrivit BBC. Potrivit lui, în prezent nu există lupte pe pământul israelian, totuși, recunoaște el, în ultimele ore au existat ciocniri, pe care […]